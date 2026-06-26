Осужденная за убийство жительница Каменки не признала вину

Вступил в силу приговор 39-летней жительнице Каменки, убившей мужа, и ее 68-летнему бывшему супругу, который помог ей избавиться от тела. Женщина так и не признала вину.

Преступление было совершено в ночь на 10 октября 2025 года. Горожанка, будучи нетрезвой, поссорилась с мужем и ударила его ножом в шею. От полученной травмы и острой кровопотери тот скончался.

На следующий день жительница Каменки рассказала о случившемся бывшему супругу и попросила помочь вынести тело из квартиры.

«Ночью они завернули убитого в одеяло и перенесли на территорию ОДО «Каменские водопроводные сети», где он был обнаружен утром 12 октября работником, совершавшим обход территории насосной станции», - рассказали в областном суде.

Мотивом горожанки признали возникшие в ходе ссоры личные неприязненные отношения с мужем и противоправное поведение последнего - ранее он избил ее.

Каменский городской суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима, ее экс-супруга - к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Частично были удовлетворены иски родителей и сестры погибшего: с горожанки взыскали по 1 000 000 рублей в пользу каждого в качестве компенсации морального вреда.

Приговор был обжалован двумя сторонами. Осужденная не признала вину и заявила, что не знает, кто убил ее мужа. По словам женщины, она была в сильном алкогольном опьянении, а когда очнулась, увидела супруга с раной на шее. При этом горожанка уже была судима за причинение мужу тяжкого вреда здоровью и отбывала за это наказание в местах лишения свободы, отметили в областной прокуратуре.

Сестра убитого, в свою очередь, посчитала наказание слишком мягким.

Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила апелляционные жалобы без удовлетворения.