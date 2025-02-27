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Криминал

В поселке Чаадаевка мужчина угрожал полицейскому двумя ножами

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В поселке Чаадаевка Городищенского района 38-летний местный житель оскорбил и поранил ножом полицейского.

29 ноября 2024 года в дежурную часть поступило сообщение, что сельчанин угрожает расправой жене, не отдает ей вещи и заперся в квартире.

Сотрудник полиции прибыл на место и потребовал открыть дверь. Агрессивно настроенный хозяин, который в тот момент был пьян, оскорбил его и осыпал нецензурной бранью. Затем сельчанин все-таки впустил полицейского, но стал угрожать, размахивая двумя ножами, и поранил ему палец на левой кисти.

Позже мужчина признал вину. Суд учел данный факт, а также наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Агрессору назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

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