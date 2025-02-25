В Башмакове полицейский отказался от взятки в 15 000 рублей

25.02.2025 | 19:41

28-летнюю жительницу Земетчинского района подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, 19 февраля этого года женщина в отделе МВД РФ по Башмаковскому району попыталась передать дознавателю 15 тысяч рублей за прекращение в отношении нее уголовного дела о мошенничестве.

Полицейский от вознаграждения отказался.

Сельчанка признала вину. Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.