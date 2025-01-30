Житель Пензы подозревается в содействии террористам

30.01.2025 | 11:04

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали 41-летнего жителя Пензы по подозрению в содействии террористической деятельности.

«Установлено, что подозреваемый осуществил несколько денежных переводов участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На пензенца возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды его деятельности и выясняют обстоятельства преступления.

Это не первый случай, когда жители области становятся фигурантами дела по данной статье уголовного кодекса. Так, 24-летний пензенец во всеуслышанье объявил о намерении профинансировать лиц, участвующих в террористической организации, но вовремя одумался. Ему объявили официальное предостережение о недопустимости подобных высказываний.

Другой житель региона переслал террористу 1 280 долларов на боевые действия. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.