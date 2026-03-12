В Мокшане осудили водителя, сбившего женщину вне перехода

В Мокшане суд вынес приговор 28-летнему водителю грузовой «Газели», который в октябре 2025 года на 586-м километре трассы М-5, в селе Михайловка, сбил насмерть 60-летнюю женщину.

Трагедия случилась 24-го числа в 19:47. Мужчина двигался по трассе в сторону Самары. Проезжая через Михайловку, на участке, где располагаются остановочный павильон и нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный знаками и разметкой, он превысил максимально разрешенную скорость в 60 км/ч.

Непосредственно перед ДТП водитель отвлекся от дороги на звуковой сигнал телефона. В результате он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть за пределами пешеходного перехода, но в непосредственной близости от него. Она скончалась на месте ДТП.

Водитель полностью признал вину и добровольно выплатил родственнику погибшей 200 000 рублей. Суд учел это как смягчающие наказание обстоятельства. Также к последним отнесли тот факт, что женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, тоже нарушила ПДД - не убедилась, что пересечение дороги будет для нее безопасным.

Водителя приговорили к 6 месяцам колонии-поселения и на 2 года лишили его права управлять транспортными средствами, сообщили в Мокшанском районном суде Пензенской области.