Пензенцу грозит до 15 лет колонии за переводы проукраинскому движению
44-летний житель Пензы переводил деньги террористической организации, выяснили сотрудники областного управления ФСБ.

Мужчина оказался настроен против России. Зная, что проукраинское движение признано террористическим, он 19 раз перевел деньги по его финансовым реквизитам.

Всего пензенец отправил более 100 000 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

«Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в управлении ФСБ.

