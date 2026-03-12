Две жительницы Пензы не поделили общего мужчину

44-летняя пензячка попала в поле зрения полиции после разборок с 49-летней соперницей. Потерпевшей стала старшая из женщин, она и подала заявление.

Как выяснилось, придя домой, горожанка застала своего мужчину в компании его бывшей подруги, прежде отбывавшей наказание за преступление. Гостья потребовала, чтобы хозяйка квартиры покинула помещение и не мешала отношениям.

«Между женщинами возник конфликт и завязалась драка, в результате которой злоумышленница нанесла не менее 4 ударов рукой потерпевшей в область лица и головы», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Стражи порядка задержали подозреваемую, та признала вину.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до 1 года.