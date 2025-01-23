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Криминал

В Каменке угонщик разбил машину доверчивой знакомой

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41-летняя жительница Каменки позаботилась о сыне - купила ему автомобиль Chevrolet. Но пока у юноши не было водительского удостоверения, она решила на время оставить машину у дома своего знакомого. Ему же она доверила ключи, чтобы он мог в мороз забирать домой аккумуляторную батарею.

Однако молодой человек обманул доверие женщины. Он решил покататься на иномарке, однако во время поездки попал в дорожно-транспортное происшествие, а потом вернул автомобиль на прежнее место стоянки.

Узнав об этом, горожанка обратилась в полицию. На угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда угонщики пользуются благоприятными для совершения преступления обстоятельствами. Так, житель Пензы пошел в магазин и оставил ключи в замке зажигания «Лады-Гранты». 24-летний прохожий, увидев это, решил прокатиться и на соседней улице слетел в кювет.

Еще один случай также произошел в Пензе: 29-летний мужчина поздним вечером заметил Nissan с незапертой дверью. Угонщик забрался в салон и увидел на панели ключи. Он запустил двигатель и отправился в Лунино, однако доехать не сумел: по дороге его задержали.

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