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Криминал

На дороге Пенза - Лунино задержали угонщика

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В Пензе сотрудники ДПС задержали мужчину, угнавшего автомобиль Nissan у 57-летнего горожанина. Машина была припаркована у дома, пропажу владелец заметил утром.

Мужчина обратился в полицию, и начался розыск иномарки. Автомобиль обнаружили на дороге Пенза - Лунино. За рулем был 29-летний житель областного центра, его задержали.

Злоумышленник рассказал на допросе, что вечером возвращался домой после визита к знакомым. В одном из дворов он заметил Nissan.

Дверь оказалась не заперта, и мужчина забрался в салон, запустил двигатель с помощью ключей, которые нашел на панели, и отправился в Лунино.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

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Источник — фото, видео УМВД России по области
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