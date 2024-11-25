На дороге Пенза - Лунино задержали угонщика

25.11.2024 | 09:10

В Пензе сотрудники ДПС задержали мужчину, угнавшего автомобиль Nissan у 57-летнего горожанина. Машина была припаркована у дома, пропажу владелец заметил утром.

Мужчина обратился в полицию, и начался розыск иномарки. Автомобиль обнаружили на дороге Пенза - Лунино. За рулем был 29-летний житель областного центра, его задержали.

Злоумышленник рассказал на допросе, что вечером возвращался домой после визита к знакомым. В одном из дворов он заметил Nissan.

Дверь оказалась не заперта, и мужчина забрался в салон, запустил двигатель с помощью ключей, которые нашел на панели, и отправился в Лунино.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.