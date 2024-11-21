У пензенца угнали машину во время похода в магазин

21.11.2024 | 11:53

Привычка запирать автомобиль полезна, но свойственна не всем пензенцам, из-за чего транспорт нередко становится добычей угонщиков. Подобное случилось с 32-летним местным жителем.

Мужчина припарковал арендованную «Ладу-Гранту» у одной из торговых точек в Октябрьском районе и ушел, не вытащив ключи из замка зажигания. Когда горожанин вернулся, он увидел, что машина пропала, и обратился в полицию.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению преступления, им оказался 24-летний местный житель», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Игорь Синявский.

Молодой человек во всем признался и пояснил, что был пьян и, когда увидел автомобиль, решил покататься.

Но на машине пензенец далеко не уехал. На соседней улице он не справился с управлением и слетел в кювет.

На горе-водителя завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.