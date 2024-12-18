Пензенец поверил в заработок на инвестициях и поплатился

18.12.2024 | 11:23

29-летний житель Пензы потерял крупную сумму, желая заработать на инвестициях. О возможности так разбогатеть мужчина узнал из интернета.

Он увидел в Сети объявление и перешел по прикрепленной ссылке. На открывшемся сайте предлагалось пройти тестирование.

После того как пензенец справился с заданиями, ему позвонил «наставник» и попросил скачать специальное приложение, а затем перевести деньги на «брокерский счет».

«Заявитель поверил неизвестному и выполнил все его указания. Мужчина перечислил злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей несколькими транзакциями», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Вывести средства мужчина не смог. Вскоре он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают все меры, чтобы установить личность злоумышленника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.