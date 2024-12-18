Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|19:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец поверил в заработок на инвестициях и поплатился

Печать
Telegram

29-летний житель Пензы потерял крупную сумму, желая заработать на инвестициях. О возможности так разбогатеть мужчина узнал из интернета.

Он увидел в Сети объявление и перешел по прикрепленной ссылке. На открывшемся сайте предлагалось пройти тестирование.

После того как пензенец справился с заданиями, ему позвонил «наставник» и попросил скачать специальное приложение, а затем перевести деньги на «брокерский счет».

«Заявитель поверил неизвестному и выполнил все его указания. Мужчина перечислил злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей несколькими транзакциями», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Вывести средства мужчина не смог. Вскоре он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают все меры, чтобы установить личность злоумышленника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте