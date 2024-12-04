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Криминал

Командовавшего террористами пензенца лишили свободы на 19 лет

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36-летнего жителя Пензенской области, обвиненного в террористической деятельности, приговорили к 19 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, мужчина - сторонник радикального ислама. Находясь в Сирийской Арабской Республике, он добровольно стал командиром штурмового подразделения, структурно входившего в террористическую организацию.

«Он осуществлял взаимодействие с другими группировками, распределял функциональные обязанности между подчиненными ему боевиками, планировал и руководил проводимыми боевыми операциями», - рассказали в УФСБ по области.

Приговор суда вступил в силу. Первые 4 года пензенец проведет в тюрьме, оставшиеся годы - в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что 23-летний житель региона хотел внести свой вклад в свержение власти в Сирии и спонсировал террористов. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима.

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