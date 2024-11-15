Осужден пензенец, порезавший подростка на площади Ленина

15.11.2024 | 16:03

Вынесен приговор 18-летнему жителю Пензы, который 21 апреля порезал подростка на площади Ленина. Его признали виновным в покушении на убийство.

ЧП случилось вечером. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев написал, что несовершеннолетний школьник с компанией короткостриженых друзей подошел к длинноволосому молодому человеку в синем бомбере и черной обуви с белыми шнурками.

Ребятам не понравился его внешний вид (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой скинхедами. - Прим. ред.). У парня поинтересовались, не участвует ли он в подобном. Услышав отрицательный ответ, школьник начал ножом срезать шнурки с его ботинок.

Молодой человек какое-то время стоял неподвижно, а затем внезапно оттолкнул несовершеннолетнего и ударил его тем же ножом: не менее 2 раз - в область шеи, 2 раз - в область левого бедра и не менее 1 раза - в область левого плеча.

После этого нападавший попытался скрыться.

Звонок в полицию с площади Ленина поступил в 17:47. На место выезжала следственно-оперативная группа. После опроса свидетелей были установлены приметы подозреваемого, его нашли и задержали.

Потерпевшего госпитализировали. Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку в больнице подростку оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в суде. Здоровью пострадавшего нанесен вред средней тяжести.

Подсудимый признал признал вину частично. Он заявил, что чувствовал угрозу со стороны подростка, опасался за свою жизнь и не хотел убивать его.

«К смягчающим обстоятельствам суд отнес активное способствование расследованию преступления, полное признание вины в ходе предварительного расследования, молодой возраст, состояние здоровья, положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем, принесение извинений потерпевшему», - перечислили в пресс-службе суда.

Юноше назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него в пользу потерпевшего взыскали 500 000 рублей в счет возмещения морального вреда.