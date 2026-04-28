Пензенец стал фигурантом уголовного дела после находки на трассе

Криминал

49-летнего пензенца подозревают в краже товаров из маркетплейса на сумму около 107 000 рублей.

В полицию обратился сотрудник интернет-платформы. Он рассказал, что товары пропали в Кузнецком районе.

Полицейские установили личность причастного к краже пензенца. Тот признался в содеянном.

По словам мужчины, он ехал по трассе и заметил на обочине коробки. Пензенец остановился, осмотрел находку и обнаружил, что внутри товары из маркетплейса. Убедившись, что свидетелей нет, он погрузил коробки в свой автомобиль и уехал.

Часть похищенного он отдал своей знакомой, а другую оставил себе.

Как выяснилось позже, товары потерял водитель маркетплейса. Он плохо закрепил запор грузовика, поэтому несколько коробок вывалились по дороге.

По факту кражи возбудили уголовное дело, фигуранту грозит лишение свободы на срок до 2 лет, рассказали в региональном УМВД РФ.

