Пензячку осудили за случайную смерть пенсионера в п. Земетчино

44-летнюю пензячку осудили за причинение смерти по неосторожности: она случайно порезала 69-летнему мужчине ладонь ножом без рукоятки.

Трагедия случилась 5 ноября 2025 года в поселке Земетчино, куда пензячка приехала на время. Она распивала спиртное в компании сожителя и его отца. Последний попросил передать ему нож, а потом стал нецензурно высказываться в адрес женщины.

Пензячка, почти выполнив просьбу пенсионера, передумала и потянула нож на себя, но земетчинец уже сжал его, рассказали в областном управлении СКР.

Результатом пореза ладони стала острая массивная кровопотеря, от которой мужчина умер на месте происшествия.

Пензячка признала вину. Ее приговорили к 1 году ограничения свободы, сообщили в Земетчинском районном суде.