Севший за руль пьяным пензенец будет трудиться на благо общества

25-летнему жителю Пензенского района назначили обязательные работы за пьяную езду.

В августе 2023-го молодого мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Однако наказание не помешало ему вернуться к старым привычкам. Ранним утром 25 января 2026 года нетрезвый пензенец сел за руль своей «Лады-Приоры» и отправился в путь.

Сотрудник ДПС остановил автомобилиста у дома № 15 на улице Радужной в Засечном. Он заметил, что пензенец нетрезв.

Водителю предложили пройти освидетельствование, он согласился. Анализатор показал содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,52 мг/литр.

Мужчина счел результат ошибочным. Тогда его направили на медицинское освидетельствование в областную наркологическую больницу, где специалисты подтвердили: водитель нетрезв.

В суде пензенец полностью признал свою вину.

При вынесении решения учли, что ранее мужчина не был судим, он положительно характеризуется по месту жительства и имеет маленького ребенка.

Пензенцу назначили 200 часов обязательных работ. Его лишили водительских прав на 2 года. «Ладу-Приору» конфисковали в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Пензенском районном суде.