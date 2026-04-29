В Пензе налетчика на офис микрозаймов вычислили по ДНК

В Пензе полицейские раскрыли разбойное нападение на офис микрофинансовой организации (МФО), совершенное в августе 2023 года. Все благодаря ДНК-экспертизе.

В закрытый офис организации через операционное окно проник мужчина, он был в капюшоне, лицо прикрывал рукой. Злоумышленник пригрозил сотруднице ножом, забрал 35 000 рублей, а затем убежал.

Сотрудница так и не смогла детально описать внешность преступника.

«Ключом к раскрытию преступления послужила брошенная злоумышленником одежда, которую полицейские обнаружили неподалеку от места происшествия. На ней были обнаружены биологические следы, по которым специалистами был выделен генетический профиль предполагаемого налетчика», - рассказали в региональном УМВД РФ.

Собранный материал пригодился в этом году. Эксперты выявили совпадение с ДНК-данными 36-летнего жителя Пензы, которого задержали 22 апреля по подозрению в употреблении наркотических веществ (статья 6.9 КоАП РФ).

Мужчина признался в том, что в 2023-м совершил налет на офис МФО. По его словам, он тщательно планировал преступление и заранее приготовил вещи, в которые переоделся после побега.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.