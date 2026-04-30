Пензячка вернет маткапитал, выданный 15 лет назад

Криминал

Печать
Max

В Пензе признали недействителен сертификат на материнский капитал, выданный в 2011 году.

Горожанка получила документ в связи с рождением третьего ребенка. Женщине причиталось 365 698 рублей. В октябре 2011-го она написала заявление о направлении большей части суммы (365 198 рублей) на погашение ипотеки и уплату процентов.

Спустя 14 лет, в декабре 2025-го, женщину признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Выяснилось, что она солгала о рождении ребенка, чтобы получить деньги.

Свидетельство о рождении признали недействительным, актовую запись о появлении малыша на свет аннулировали.

С пензячки взыскали сумму полученного маткапитала, а также государственную пошлину, рассказали в Октябрьском районном суде Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество маткапитал приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!