Житель Бессоновского района побил участкового из-за старой обиды

22-летнего местного жителя суд наказал за удар, нанесенный служителю закона.

Вечером 5 декабря 2025 года молодой человек, будучи нетрезвым, возле магазина в селе Кижеватово повстречал участкового. Когда-то этот же полицейский забирал его в отдел из-за нарушения порядка и проводил проверку.

Не забывший об инциденте парень как минимум один раз ударил своего обидчика кулаком в область головы и лица.

Свою вину в совершении преступления сельчанин не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Кроме того, в пользу потерпевшего суд взыскал 80 000 рублей в порядке компенсации морального вреда, сообщили в областной прокуратуре.