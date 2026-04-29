Подростка наказали за участие в обмане пензенской пенсионерки

17-летнего жителя Самарской области, который по просьбе мошенников забрал деньги у пензенской пенсионерки, приговорили к лишению свободы.

Летом 2025 года несовершеннолетний в мессенджере согласился на предложение за деньги исполнить роль курьера в мошеннической схеме. Ему передали адрес жертвы - 75-летней жительницы Пензы, которую несколько дней обрабатывали аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка.

17 июля подросток приехал в областной центр и получил от пенсионерки снятые ею со счета накопления для «проверки на подлинность» - более 800 000 рублей.

Самарец с деньгами вернулся в родной регион и передал их третьему лицу. Себе в качестве вознаграждения он оставил 12 000 рублей.

Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, сообщили в областном управлении СКР.