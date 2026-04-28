В Пензе вынесли приговор за смерть электрогазосварщика на стройке

27-летнего мастера строительных и монтажных работ, допустившего нарушения требований охраны труда, осудили за смерть электрогазосварщика.

Трагедия случилась в сентябре 2025 года на улице Побочинской в Пензе. 54-летний электрогазосварщик по указанию мастера работал на перекрытии 3-го этажа многоквартирного жилого дома и в процессе выпал из оконного проема - с высоты более 7 метров - на бетонную плиту.

От полученных травм он скончался на месте.

Суд установил: мастер не организовал должным образом контроль за состоянием условий труда и не обеспечил безопасность при выполнении работ на высоте. Не использовались удерживающие и страховочные системы, средства индивидуальной защиты, уточнили в областном управлении СКР.

Мужчина признал вину. Он выплатил жене и дочери погибшего более 1 млн рублей.

Суд приговорил мастера к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также на 1 год 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с контролем соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности, сообщили в областной прокуратуре.