Жительница Неверкинского района отказалась от заказа и попала в беду

Аферисты обманули 56-летнюю жительницу Неверкинского района, используя известную схему с получением посылки.

Незнакомец позвонил ей через мессенджер, представился сотрудником службы доставки и рассказал, что на имя собеседницы оформлена посылка.

Та ответила, что никаких заказов она не ждет. Тогда мужчина попросил ее отменить доставку. Для этого нужно было продиктовать код из СМС, что женщина и сделала.

Вскоре сельчанке позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что ее персональные данные оказались в руках мошенников. Чтобы предотвратить незаконные финансовые операции, женщину попросили перевести сбережения на «безопасный счет».

Она поверила сказанному и потеряла 350 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.