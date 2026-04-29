Жительница Неверкинского района отказалась от заказа и попала в беду

Криминал

Печать
Max

Аферисты обманули 56-летнюю жительницу Неверкинского района, используя известную схему с получением посылки.

Незнакомец позвонил ей через мессенджер, представился сотрудником службы доставки и рассказал, что на имя собеседницы оформлена посылка.

Та ответила, что никаких заказов она не ждет. Тогда мужчина попросил ее отменить доставку. Для этого нужно было продиктовать код из СМС, что женщина и сделала.

Вскоре сельчанке позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что ее персональные данные оказались в руках мошенников. Чтобы предотвратить незаконные финансовые операции, женщину попросили перевести сбережения на «безопасный счет».

Она поверила сказанному и потеряла 350 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество посылка полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!