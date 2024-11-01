В Пензе начальник предприятия забирал допвыплаты подчиненных

01.11.2024 | 14:20

В Пензе 51-летнего и. о. руководителя подразделения транспортного предприятия обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что в мае мужчина подал документы о начислении доплат своим подчиненным, которые якобы трудились в праздничные дни. Фактически же в указанные даты к выполнению обязанностей их никто не привлекал.

Работники получили суммарно более 12 000 рублей и передали деньги начальнику.

«Таким образом, железнодорожной организации был нанесен материальный ущерб», - пояснили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Когда мошенничество вскрылось, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование окончено, материалы направлены в суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.