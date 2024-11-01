В Пензе начальник предприятия забирал допвыплаты подчиненных

В Пензе 51-летнего и. о. руководителя подразделения транспортного предприятия обвиняют в мошенничестве.
Установлено, что в мае мужчина подал документы о начислении доплат своим подчиненным, которые якобы трудились в праздничные дни. Фактически же в указанные даты к выполнению обязанностей их никто не привлекал.
Работники получили суммарно более 12 000 рублей и передали деньги начальнику.
«Таким образом, железнодорожной организации был нанесен материальный ущерб», - пояснили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.
Когда мошенничество вскрылось, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Расследование окончено, материалы направлены в суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀