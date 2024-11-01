Разбой в Каменке: озвучен приговор пятерым виновникам

01.11.2024 | 17:27

В Каменке осудили пятерых мужчин, которых обвинили в разбое. Они проникли в дом жертвы и вымогали деньги.

В ноябре 2023-го мужчины, заранее распределив роли, составили план нападения. Когда злоумышленники забрались внутрь дома, один из них достал пневматический пистолет и потребовал от хозяина отдать 120 000 рублей.

Другой подельник несколько раз ударил жертву в разные части тела, желая испугать и сломить волю к сопротивлению. Агрессор с пистолетом 3 раза выстрелил пострадавшему в ноги. Причиненный вред расценили как легкий вред здоровью.

Злоумышленники обыскали дом и похитили деньги и разные вещи. Общая сумма ущерба превысила 66 000 рублей.

На суде двое из соучастников не признали свою вину, трое признали частично.

«Четверым подсудимым было назначено наказание на срок от 3 лет и 6 месяцев до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, одному из подсудимых - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.