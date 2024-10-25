Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|09:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Украденная куртка не спасла пензенца от холода

Печать
Telegram

В одном из пензенских магазинов произошла кража. О ней заявила в полицию продавец-кассир.

Женщина рассказала, что посетитель у нее на глазах похитил мужскую куртку стоимостью 1 600 рублей и скрылся.

В торговую точку прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей преступления. В итоге сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 24-летний житель областного центра.

Молодой человек признался, что собирался носить украденную куртку в холода. Однако его планы не сбылись: полицейские изъяли похищенный товар, а на парня завели уголовное дело.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте