Украденная куртка не спасла пензенца от холода

25.10.2024 | 08:08

В одном из пензенских магазинов произошла кража. О ней заявила в полицию продавец-кассир.

Женщина рассказала, что посетитель у нее на глазах похитил мужскую куртку стоимостью 1 600 рублей и скрылся.

В торговую точку прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей преступления. В итоге сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 24-летний житель областного центра.

Молодой человек признался, что собирался носить украденную куртку в холода. Однако его планы не сбылись: полицейские изъяли похищенный товар, а на парня завели уголовное дело.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.