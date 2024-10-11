В пензенской колонии экстремист призывал к нападениям на неславян

11.10.2024 | 11:06

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противозаконную деятельность 29-летнего жителя региона, отбывающего наказание в исправительной колонии № 5. Он подозревается в экстремизме.

Установлено, что мужчина - сторонник неонацистской идеологии, направленной на борьбу за превосходство русской нации. Он публично призывал других осужденных к нападению на людей неславянской внешности и совершению в отношении них насильственных действий.

«Возбуждено уголовное дело. Документируются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта и обстоятельства, имеющие значение для расследования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее региональное УФСБ выявило 27-летнего жителя Пензенской области - приверженца праворадикальных взглядов. В одном из мессенджеров он призывал к насилию в отношении людей другого вероисповедания. В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

А житель Бессоновского района за враждебные высказывания по отношению к лицам кавказского или среднеазиатского происхождения был оштрафован на 11 000 рублей.