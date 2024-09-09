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Криминал

Высказывания пензенца в мессенджере привлекли внимание УФСБ

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27-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму. Дело расследует региональное УФСБ.

Было установлено, что пензенец является приверженцем праворадикальных взглядов. В одном из мессенджеров он призывал к насилию в отношении людей другого вероисповедания.

Деятельность мужчины в интернете задокументирована и пресечена, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по области.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Сейчас оно расследуется, сотрудники УФСБ документируют другие эпизоды противоправных поступков мужчины.

Жители Пензенской области нередко оставляют комментарии в соцсетях, в которых усматривают признаки экстремизма. Так, бессоновец высказался враждебно по отношению к лицам кавказского или среднеазиатского происхождения и был оштрафован на 11 000 рублей.

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Источник — фото УФСБ РФ по области
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