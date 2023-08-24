В Пензе женщину наказали за продажу несуществующей дубленки

24.08.2023 | 10:31

32-летнюю жительницу Новгородской области осудили за мошенничество в интернете. Женщина намеревалась заработать на продаже несуществующей одежды.

Согласно материалам дела, в начале января 2022 года злоумышленница создала страницу в соцсети, ныне запрещенной на территории РФ. Там она разместила фотографии курток и дубленок. В действительности такой одежды в распоряжении женщины не было.

Снимки привлекли внимание 45-летней жительницы Пензы. Особенно ей понравилась дубленка за 42 000 рублей. Пензячка написала владелице страницы.

«В ходе переписки она предложила женщине внести предоплату - 50% от стоимости изделия, то есть 21 000 рублей, а также оплатить доставку в размере 500 рублей путем перечисления на карту злоумышленницы, на что потерпевшая согласилась», - рассказали в областной прокуратуре.

Получив предоплату, мошенница сняла деньги с карты. Дубленки покупательница так и не дождалась.

На суде женщина признала свою вину и возместила причиненный пензячке ущерб. Суд приговорил ее к 160 часам обязательных работ.

Наказание показалось осужденной суровым, и она подала апелляцию, попросив назначить ей штраф. Однако жалобу мошенницы оставили без удовлетворения, а приговор без изменения.