Мошенник продал пензенцу несуществующего щенка за 70 000

23.08.2024 | 08:41

Мечта о четвероногом друге закончилась для жителя Пензы финансовой потерей. 42-летний мужчина решил завести щенка корги.

«Он нашел в интернете подходящее объявление, связался с продавцом и договорился о покупке и доставке собаки. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аферист потребовал более 70 тысяч рублей, и пензенец перечислил ему деньги. После этого продавец стал недоступен. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Как выяснилось, ему было известно о подобных способах мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда пензенцев обманывают при покупке животных. В 2023 году жительница областного центра решила сделать подарок 11-летнему сыну и перевела за щенка мальтипу 30 тысяч рублей, однако мальчик так и не получил собаку.