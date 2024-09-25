Пензенского таксиста наказали за смерть двух молодых клиентов

25.09.2024 | 13:29

В Пензенском районе вынесли приговор 35-летнему водителю такси, по чьей вине погибли двое молодых людей.

ДТП случилось вечером 13 ноября 2023 года на 231-м километре трассы Тамбов – Пенза, вблизи станции Студенец. Мужчина управлял «Ладой-Грантой», в салоне машины находились девушка 2002 года рождения и юноша 2001-го.

Таксист выезжал со второстепенной дороги на трассу, проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», продублированного стоп-линией, не уступил дорогу грузовой «Газели», двигавшейся в сторону Тамбова, и столкнулся с ней.

От удара «Гранту» почти разорвало пополам, фургон вылетел с трассы. От полученных травм пассажирка такси скончалась на месте, молодой человек умер в машине скорой помощи. Водитель «Гранты» тоже пострадал.

Свою вину таксист полностью признал.

«Суд квалифицировал преступные действия подсудимого по части 5 статьи 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности, смерть двоих лиц», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Мужчину на 4 года отправили в колонию-поселение. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.