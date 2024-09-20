В Наровчатском районе подросток сжег машину обидчика своей матери

20.09.2024 | 08:17

57-летний житель Наровчатского района лишился автомобиля. Машину, припаркованную возле дома, охватило пламя, и она полностью выгорела.

Владелец обратился в полицию с заявлением о поджоге. Подозреваемым оказался несовершеннолетний житель Пензы.

«Молодой человек рассказал, что хотел проучить обидчика своей матери, поэтому и решился на преступление. По его словам, он принес емкость с бензином к дому сельчанина, вылил содержимое на автомобиль и поджег», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На мстителя возбудили уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

С подростка взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 40-летний житель Пензы узнал, что знакомый нелестно отзывался о его жене, и решил выяснить отношения. Обидчика дома не оказалось, и пензенец обратил свой гнев на машину его супруги - лопатой разбил стекла, двери и крыло. Размер ущерба составил почти 100 тысяч рублей.