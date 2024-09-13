Пенсионерка использовала скалку в качестве орудия мести

13.09.2024 | 08:21

В Башмаковском районе участковому уполномоченному полиции пришлось разбираться в семейном конфликте немолодой пары.

К правоохранителям обратился 63-летний мужчина с жалобой на 61-летнюю сожительницу, избившую его деревянной скалкой. Нанесенные травмы расценили как легкий вред здоровью.

Сотрудник полиции выяснил, что конфликт разгорелся не на пустом месте. Пенсионерка рассказала, что накануне гражданский муж поднял на нее руку. Когда во время застолья пара вновь начала ссориться, женщина схватила скалку и несколько раз ударила обидчика по голове.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Конфликты между людьми предпенсионного и пенсионного возраста уже не раз заканчивались нарушением закона.

Так, в Мокшанском районе 65-летний сельчанин после разрыва отношений с 58-летней сожительницей потребовал вернуть ему деньги, потраченные на ремонт ее квартиры. Получив отказ, он едва не задушил даму сердца.

А 61-летняя жительница Башмаковского района заступилась за приятельницу, которую во время застолья обидел сожитель, и таким образом вызвала огонь на себя. 63-летний агрессор ударил ее разделочной доской.