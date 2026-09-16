Жителя Каменки подозревают в избиении полицейского ногами

47-летнего жителя Каменки подозревают в насилии в отношении полицейского. Мужчина ударил правоохранителя ногами.

В начале сентября горожанина, появившегося пьяным в общественном месте, доставили в отдел. Полицейский начал составлять административный протокол, и это мужчине не понравилось.

Горожанин стал агрессивно выражать свое недовольство, правоохранитель попросил его прекратить, в ответ мужчина несколько раз ударил его ногами по телу.

Злоумышленника остановили полицейские.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.