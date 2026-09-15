Сердобчанку осудили за поножовщину, устроенную 8 Марта

39-летняя жительница Сердобска проведет несколько лет в колонии из-за празднования Международного женского дня: оно закончилось поножовщиной.

Инцидент случился 8 марта 2026 года. Женщина поссорилась со знакомой, с которой распивала спиртное, и дважды ударила ее кухонным ножом в область грудной клетки.

Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, сообщили в областной прокуратуре.

Через неделю, 15 марта, сердобчанка украла банковскую карту спящего знакомого. За несколько часов она успела потратить с нее более 14 000 рублей - расплатилась за проезд, товары и развлечения.

Сердобский городской суд приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Она вместе с защитником подала жалобу, посчитав наказание чрезмерно суровым. Однако областной суд признал его справедливым.