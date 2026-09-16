Юную зареченку, отрицавшую вину в мошенничестве, отправили в колонию

Вступил в силу приговор 18-летней жительнице Заречного, осужденной за мошенничество. Девушку, не признавшую вину, отправили в колонию общего режима, сообщили в Пензенском областном суде.

В начале января 2024 года зареченка разместила в интернете объявление о поиске подработки. На нее вышли неизвестные, которые предложили стать курьером.

Мошенники убеждали людей передавать им свои сбережения, и требовалось забирать деньги. Так, они внушили 83-летнему зареченцу, что его дочь попала в ДТП, нужно заплатить, чтобы избежать уголовной ответственности, а потом положить телефон в морозилку, чтобы не могли дозвониться родственники потерпевших.

Новоиспеченному курьеру поручили забрать деньги у доверчивого пенсионера. Девушка трижды в течение 1 дня приезжала к нему, получила в общей сумме 581 000 рублей и перевела на указанные кураторами счета. За каждый выезд зареченка оставляла себе по 5 000 рублей. Также ей велели купить телефон для оперативной связи.

Вину девушка не признала. Она заявила, что не осознавала преступный характер своих действий: «О том, что этого дедушку и меня обманули, я узнала от сотрудников правоохранительных органов».

Зареченский городской суд назначил участнице мошенничества наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также девушку обязали компенсировать потерпевшему причиненный ущерб и конфисковали у нее телефон в доход государства.

«Не согласившись с приговором, его обжаловала сторона защиты подсудимой. Адвокат ставил под сомнение доказанность умысла осужденной на хищение денежных средств, наличие предварительного сговора с иными лицами, а также указывал на чрезмерную суровость назначенного наказания. Просил отменить обвинительный приговор и оправдать осужденную либо назначить ей лишение свободы условно.

Также на приговор прокурор ЗАТО г. Заречный принес апелляционное представление, попросив зачесть в срок наказания время нахождения осужденной в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», - сообщили в областной прокуратуре.

Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор по апелляционному представлению прокурора. Защитнику в удовлетворении жалобы отказали.