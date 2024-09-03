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Криминал

Сельчанин сделал сожительнице ремонт и едва не задушил ее

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58-летняя жительница Мокшанского района обратилась в полицию. Она рассказала, что мужчина, с которым они когда-то жили вместе, но потом расстались, едва не убил ее.

Правоохранители выяснили, что после разрыва отношений 65-летний мужчина стал требовать вернуть ему деньги, которые он потратил на ремонт квартиры сельчанки.

Однако та ответила отказом на его материальные претензии, и между бывшими гражданскими супругами разгорелся конфликт.

Накал страстей был так силен, что пенсионер схватил бывшую сожительницу за горло и стал душить, угрожая убийством. Женщине удалось вырваться, после чего она обратилась к стражам порядка.

На сельчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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