Бековчанка пошла на преступление, чтобы не платить за такси

Криминал

Бековчанка пошла на преступление, чтобы не платить за такси
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41-летнюю жительницу поселка Беково осудили за ложный донос на 63-летнего знакомого.

На протяжении нескольких месяцев таксист возил женщину по делам. Не имея возможности заплатить за эту услугу (а долг достиг уже 18 000 рублей), она оставила в залог ноутбук и телефон. При передаче присутствовал друг автовладельца.

28 июля, желая вернуть свои вещи и не потратить при этом ни копейки, бековчанка заявила в полицию о похищении имущества.

Однако в процессе разбирательства правда раскрылась. В отношении доносчицы возбудили уголовное дело.

Женщина признала вину, ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщили в областной прокуратуре.

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