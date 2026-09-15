В Пензе нелегальное казино замаскировали под офис

Криминал

В Пензе нелегальное казино замаскировали под офис
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В Пензе задержали преступную группу из 7 человек в возрасте от 22 до 59 лет, открывшую нелегальное казино.

В Пензе нелегальное казино замаскировали под офис

Организатором стал житель областного центра. Двое его подельников выполняли обязанности матчмейкеров (старших смены), а четверо работали крупье.

В начале сентября 2025-го злоумышленники арендовали нежилое помещение в цоколе многоэтажки в центре города. Место тщательно замаскировали под офис, поэтому его было нелегко раскрыть, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В Пензе нелегальное казино замаскировали под офис

Клиентов искали через онлайн-сообщества или личные контакты. Игры, в том числе в покер, проводили с соблюдением конспирации. Участниками, как правило, становились люди со средним достатком, искавшие острых ощущений и желавшие быстро заработать. Номинал фишек начинался от 250 рублей и доходил до 25 000.

В Пензе нелегальное казино замаскировали под офис

Казино проработало до начала сентября 2026 года. Злоумышленников остановили сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Игровое оборудование - столы и фишки – изъяли во время обысков.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.

«Организатору и одному из членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде запрета определенных действий, один фигурант помещен под домашний арест, остальным избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», - рассказали в региональном СУ СКР.

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