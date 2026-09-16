В Кузнецке задержали двух доставивших наркотик иностранцев

В Кузнецке задержали двух иностранных граждан, 24 и 25 лет, которые прибыли в город, чтобы сделать закладки.

Молодых людей и арендованный ими автомобиль обыскали. Полицейские изъяли 189 свертков с наркотиком N-метилэфедроном общей массой около 200 г.

Задержанные признались, что работают на наркошоп и действовали по указанию куратора. Они забрали наркотик в Московской области и привезли его в Кузнецк, чтобы затем продать через закладки.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее в Пензе задержали двух мужчин, 43 и 44 лет, у них изъяли мефедрон массой около 20 г. Наркосбытчики делали закладки в том числе и в районе пруда у 6-й городской больницы в Арбекове.