Виртуальный друг выманил у пензячки более 300 000 рублей

25-летняя жительница Пензы закрутила виртуальный роман и стала жертвой шантажа. Молодая женщина обратилась в полицию.

Злоумышленник и пензячка нашли друг друга на сайте знакомств. Во время одной из переписок женщина отправила собеседнику личные фото. Через некоторое время он потребовал у нее деньги, угрожая в противном случае распространить позорящие горожанку кадры.

Испугавшись, пензячка сделала несколько переводов на указанный счет на сумму более 300 000 рублей.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Похожая история случилась и с 23-летней жительницей Пензы. Девушка познакомилась с мужчиной в Сети и во время общения по видеосвязи продемонстрировала собеседнику обнаженные части тела. Чуть позже в мессенджере ее стал шантажировать неизвестный.