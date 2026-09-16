Молодая пензячка меняла парики ради краж в одних и тех же магазинах

26-летнюю пензячку осудили за 16 краж. 2 преступления она совершила в 2025 году, 14 - в 2026-м.

Так, в сентябре 2025-го женщина похитила из квартиры знакомого, куда имела свободный доступ, телевизор стоимостью более 30 000 рублей.

В ноябре, воспользовавшись удобным случаем, тайно перевела себе с карты знакомого более 6 000 рублей через мобильное приложение банка.

С января по март 2026-го горожанка совершила 14 краж из магазинов в Пензе. Женщина брала с полок элитный алкоголь или парфюмерию, прятала под одеждой и проходила через кассовую зону, не расплачиваясь за товар. Нанесенный ею ущерб составил более 260 000 рублей.

«В некоторые магазины она приходила неоднократно, при этом в целях конспирации меняла свою внешность с помощью париков», - уточнили в Ленинском районном суде.

Когда в отношении пензячки возбудили уголовное дело, она признала вину. Ей назначили наказание в виде 3 лет колонии общего режима.