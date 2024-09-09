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Криминал

В Пензе пьяная студентка напала с тарелкой на соседку по общежитию

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В Пензе ссора двух пьяных девушек в общежитии на улице Коммунистической привела к вызову полиции. По информации PenzaInform.ru, обе участницы конфликта - студентки.

Как сообщили в областном УМВД РФ, 18-летняя жительница Городищенского района выпивала со своей 19-летней соседкой по комнате, но потом девушки сильно поругались. Младшая так разозлилась на старшую, что разбила тарелку и ударила ею собутыльницу по лицу.

Раненая студентка написала на обидчицу заявление. Травмы квалифицировали как вред здоровью легкой тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в УМВД.

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