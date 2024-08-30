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Криминал

В Пензенской области расследовали смерть девочки в поезде

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Завершено расследование уголовного дела, открытого после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень - Адлер. Школьница скончалась в вагоне, ее тело забрали в Сердобске.

Несовершеннолетняя путешествовала в группе, в которой было более 120 детей. Они возвращались в ЛНР с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». 19 декабря ребята сели в поезд вместе с сопровождающими и 2 медсестрами.

«На следующий день девочка обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Однако с течением временем школьнице становилось хуже, она потеряла сознание. На станции в Сердобске взрослые вызвали скорую помощь. Местные медики приехали, но им оставалось лишь констатировать смерть.

В трагедии обвинили медицинских сестер, которые сопровождали ребят. Установлено, что они не наблюдали за больной должным образом, не оценили тяжесть ее состояния и не заподозрили острого респираторно-вирусного заболевания. Из-за этого девочке вовремя не помогли.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в СУ СКР.

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