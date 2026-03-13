Сход наледи на Циолковского: директор УК отправлен под домашний арест

Директору управляющей компании, которая обслуживает дом № 7 на ул. Циолковского/№ 27 на ул. Леонова, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в Октябрьском районном суде г. Пензы в пятницу, 13 марта. Двумя днями ранее наледь с крыши здания рухнула на 68-летнюю женщину.

Директора УК отправили под домашний арест по месту проживания на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 11 мая 2026 года включительно.

ЧП на ул. Циолковского случилось днем 11 марта. Наледь упала на пенсионерку, когда та вышла из магазина. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Дом обслуживает УК ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда». Оказалось, что ранее прокуратура Октябрьского района реагировала на ненадлежащее выполнение ею обязанностей по очистке от снега и наледи крыши дома № 7 на ул. Циолковского. Руководителю были внесены представления, однако итога это не изменило.

В тот же день, 11 марта, в Пензе на улице Фрунзе наледь с крыши жилого дома рухнула на 74-летнего местного жителя, который находился на тротуаре. Его доставили в больницу для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации мужчина не нуждался. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

3 марта наледь с крыши дома № 90а на улице Суворова упала на 17-летнего подростка. Его здоровью был нанесен тяжкий вред. 1 марта пострадала 43-летняя женщина на улице Калинина. Ее травмы тоже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.