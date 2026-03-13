Кузнечанин 3 года не сможет размещать посты в Сети

Криминал

Кузнечанин 3 года не сможет размещать посты в Сети
В Кузнецком районе осудили 29-летнего местного жителя, признанного виновным в публичных призывах к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете материалы, в которых содержалось побуждение к насилию в отношении отдельной социальной группы населения. Об этом свидетельствовала совокупность лингвистических и психологических признаков.

Сотрудники ФСБ обнаружили контент во время мониторинга, установили личность злоумышленника и возбудили уголовное дело.

В итоге Кузнецкий районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, ему в течение 3 лет запрещено размещать в Сети какие-либо обращения и иные материалы, сообщили в УФСБ РФ по Пензенской области.

