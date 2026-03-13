Кузнечанка решила доехать до Пензы с незнакомцем и пожалела

24-летняя жительница Кузнецка потеряла значительную сумму денег, решив доехать до Пензы с незнакомцем.

Девушка нашла в интернете объявление водителя, который искал попутчиков, и позвонила ему. «Мы договорилась, что 10 февраля в 10 утра поедем. Он сказал, что нужно оплатить бронирование места - комиссия 25 рублей, скинул ссылку. Я, не задумываясь, перешла по этой ссылке, ввела данные карты и код, который пришел на телефон, и не увидела в конце, что сумма перевода не 25 рублей, а 7 333», - рассказала она.

Когда деньги списались, кузнечанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Личность злоумышленника установили, им оказался 25-летний житель Ярославля. Молодого человека задержали. Он признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив, что хотел быстро заработать.

«Я раскидывал во «ВКонтакте» ссылки, что типа еду на машине и беру попутчиков с собой. Мне позвонила девушка, ей надо было заказать машину. Я с ней договорился, она мне сказала, где ее забрать, я назвал сумму 500 рублей и кинул ссылку», - пояснил ярославец.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Следователями отрабатывается причастность молодого человека к совершению аналогичного преступления на территории Пензенской области», - уточнили в региональном УМВД России.