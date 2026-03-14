Полицейские помешали нижнеломовцу продолжить застолье
58-летнему жителю Нижнеломовского района придется ответить за пьяную езду. Он сел за руль в нетрезвом виде, чтобы добраться до магазина и купить еще спиртного.

Мужчина ехал на своем Kia Rio, когда его остановил патруль ГАИ для проверки документов. Инспекторы уловили характерный запах и предложили водителю пройти освидетельствование на месте. Тот отказался, поэтому процедуру провели в медучреждении.

Факт опьянения подтвердился. Кроме того, выяснилось, что нижнеломовца ранее уже штрафовали за езду в нетрезвом состоянии.

Горожанин признал свою вину. Он рассказал, что выпивал у себя дома и, когда алкоголь закончился, решил съездить за добавкой в магазин.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, уточнили в областном УМВД.

