Бастрыкин потребовал доклад о смерти девочки в Пензенской области

21.12.2023 | 10:06

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования Тюмень - Адлер.

По данным следствия, вечером 20 декабря состояние здоровья девочки, находившейся в составе организованной группы детей, ухудшилось. В Пензенской области работники скорой медицинской помощи, прибывшие к поезду, зафиксировали смерть ребенка.

«Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Татьяна Махницкая.

В ночь на 21 декабря поезд прибыл в город Балашов Саратовской области, откуда дети после осмотра медиками были госпитализированы в медицинское учреждение Саратова. Следственные органы СК России по Саратовской области проводят процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у глав региональных управлений Пензенской и Саратовской областей Владимира Игнатенкова и Дмитрия Костина доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, у заболевших детей выявлен грипп А.