В Пензе осудили бывшего инспектора ГАИ, насмерть сбившего пешехода

В Пензе вынесли приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции, который на перекрестке улиц Московской и Кураева сбил насмерть 39-летнего пешехода.

Это случилось в 1:50 12 октября 2025 года. Инспектор, управляя принадлежащим его матери автомобилем ВАЗ-2114, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу. Видео момента трагедии выложили в Сеть.

От полученных травм пензенец скончался на месте аварии. Водитель скрылся, однако в итоге не ушел от ответственности.

Он полностью признал вину и пояснил, что отвлекся от дороги, не успел затормозить, а потом уехал, так как находился в шоковом и дезориентированном состоянии.

Бывшего инспектора приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его на 2 года лишили права управлять транспортными средствами и обязали выплатить близким погибшего свыше 2 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.