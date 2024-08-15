Пензенец пытался уплатить штраф билетом «Банка приколов»

15.08.2024 | 10:55

В среду, 14 августа, в Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося провести денежную операцию фальшивыми деньгами.

Инцидент произошел в одном из офисов финансово-кредитного учреждения. Мужчина решил уплатить штраф и госпошлину. Сотрудник банка заметил, что купюра не настоящая, а «Банка приколов», и вскоре на место прибыли правоохранители.

«Они задержали 57-летнего гражданина. С собой у него были три фальшивые 5-тысячные купюры. По словам мужчины, он не подозревал, что банкноты поддельные», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пензенца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Это не первый случай, когда купюры «Банка приколов» используются как настоящие деньги. 24-летний житель областного центра расплатился ими при покупке телефона с рук. А сотрудница одного из пензенских банков присвоила почти 19 млн рублей, подменяя такими билетами наличные деньги в формируемых пачках.